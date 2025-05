NOVELA DAS 18H

'Garota do Momento': Clarice é presa e Maristela fecha acordo suspeito

Trama se intensifica com crise no casamento de Edu e Celeste, nova armação de Maristela e prisão de Clarice

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de maio de 2025 às 09:00

'Garota do Momento': Clarice é presa e Maristela fecha acordo suspeito Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo desta sexta-feira (30) promete fortes emoções para os fãs de Garota do Momento, a novela das 18h da TV Globo. >

O delegado libera Geraldo, enquanto Raimundo anuncia um concurso literário que desperta o interesse de Beto. Enxergando uma oportunidade, ele sugere que Celeste participe da competição, organizada por um cliente de Raimundo. A proposta surge em meio à crise no casamento entre Celeste e Edu, que enfrentam sérias dificuldades na relação.>

Enquanto isso, Juliano tenta virar o jogo e pressiona o gerente do banco a depor contra Clarice, o que acelera ainda mais a trama. Ao mesmo tempo, Maristela e Basílio selam um novo acordo misterioso, dando sequência às suas armações nos bastidores.>

Jacira desconfia de Mirtes ao sentir nela o cheiro de Alfredo, e Vera escuta uma conversa reveladora entre Ulisses e Sebastião, levantando suspeitas sobre uma possível doença.>

O ápice do capítulo acontece quando Clarice é intimada a comparecer à delegacia e acaba detida. O motivo? Falsidade ideológica e essa reviravolta promete impactar profundamente o destino de vários personagens.>