MUDANÇA

Após perder 84kg, filho de Faustão relembra obesidade: 'Comia sem parar'; veja antes e depois

João Silva chegou a pesar 151kg quando tinha 16 anos

Filho de Faustão, João Silva relembrou sua própria adolescência - e, em especial, como era sua vida convivendo com a obesidade na época. O apresentador pesava 151kg aos 16 anos, quando decidiu fazer uma bariátrica. Após a cirurgia, ele chegou a perder 84kg, indo para 67kg. Hoje, João, que tem 1,83m de altura, pesa 80kg.>

"Era doença. Obesidade é dura. Eu comia sem parar, tinha prazer. Botava um salgadinho na frente, eu nem via quando já tinha acabado. Eu nem percebia. Era compulsão mesmo", relatou, em conversa com Luciana Gimenez no podcast Bagaceira Chique, na última quinta-feira (29).>