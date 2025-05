REVOLTA

Entenda por que famoso não será preso após atropelar e matar pedestre

Ex-Red Hot Chili Peppers, Josh Klinghoffer usava o celular no momento do acidente, segundo familiares da vítima

O ex-guitarrista do Red Hot Chili Peppers, Josh Klinghoffer, 45 anos, firmou um acordo judicial e se livrou da prisão após atropelar e matar um pedestre na Califórnia, nos Estados Unidos. O acidente ocorreu em 18 de março de 2024 e a audiência foi realizada esta semana no tribunal de Alhambra.>

A família moveu uma ação alegando que Klinghoffer dirigia um carro sem placas e usava o celular no momento do atropelamento. A investigação da polícia, no entanto, não encontrou evidências de que ele estivesse com o telefone nas mãos no instante da colisão, e a Justiça acabou negando o pedido de indenização feito inicialmente.>