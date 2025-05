COMPARTILHADA?

Divórcio de Virginia e Zé Felipe: quem fica com a guarda dos filhos?

Casal anunciou o fim do relacionamento, mas garantiu que continuará unido na criação dos filhos

Com o anúncio oficial da separação de Virginia Fonseca e Zé Felipe , uma dúvida que logo surgiu entre os fãs foi sobre o futuro dos três filhos do casal . Pais de Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de apenas 8 meses, os dois afirmaram nas redes sociais que continuarão unidos na missão de criar os filhos, mesmo sem estarem juntos como casal. >

Embora não tenham revelado detalhes do acordo parental, a legislação brasileira estabelece que, na maioria dos casos, a guarda compartilhada é a regra. Desde 2014, com a promulgação da Lei nº 13.058, o Código Civil determina que pai e mãe devem dividir as decisões importantes da vida dos filhos, como educação, saúde e criação, independentemente do convívio conjugal.>