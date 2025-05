NEVOU!

Reynaldo Gianecchini abandona os fios grisalhos e surge platinado: 'O coroa dos sonhos'

Ator surpreendeu ao abandonar os fios grisalhos e adotar um look ousado nas redes sociais

Reynaldo Gianecchini (52) resolveu dar um giro completo no visual e causou alvoroço entre os seguidores ao surgir com os cabelos platinados. O ator, que vinha ostentando os fios grisalhos com elegância, compartilhou o novo look nesta quinta-feira (29), esbanjando charme e estilo. >