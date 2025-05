SEM GRAÇA

Whindersson reage após ser alvo de 'piada' cruel sobre morte do filho: 'Jumento'

Humorista foi atacado com publicação feita há mais de um ano

Whindersson Nunes enfrentou uma situação lamentável nas redes sociais. O humorista foi alvo de uma 'piada' de mau gosto que zombava da morte de seu filho, João Miguel. O bebê era fruto do relacionamento do youtuber com a influenciadora digital Maria Lina e faleceu no fim de maio de 2021, após ter vindo ao mundo de forma prematura, com apenas 22 semanas de gestação.>

Na última quinta-feira (29), uma outra pessoa relembrou essa resposta de Whindersson, compartilhando a mensagem e questionando a fala do comediante - principalmente o trecho em que ele menciona a expectativa de vida de pessoas trans. Foi neste momento que o internauta atacou o piauiense usando a morte de João Miguel. "Pessoas trans: 35 anos de expectativa de vida. Seu filho: não chegou a ver a luz do dia".>

Whindersson, ao ver o comentário, se pronunciou com pesar. "Não entendo como um tuíte apontando um dado perturbador do país que mais mata pessoas trans no mundo foi mau interpretado a ponto de fazerem piada (sem graça pq só faz sentido do lado jumento da interpretação) com a morte do meu filho. Pai, perdoa. Elus não sabem o que fazem".>