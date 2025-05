PREJUÍZO

Matheus, da dupla Matheus & Kauan, relata golpe de R$ 700 mil após roubo

Cantor sertanejo teve dados bancários invadidos e senhas alteradas após ter o celular levado durante crime

O cantor Matheus Aleixo, da dupla Matheus & Kauan , viveu momentos de tensão e prejuízo após ser assaltado enquanto estava no trânsito de São Paulo na última quarta-feira (28). A caminho de um evento que marcaria os 15 anos de carreira da dupla, o sertanejo teve o celular levado por criminosos. Mas o que parecia "apenas" um roubo rapidamente se transformou em um caso de invasão digital e prejuízo financeiro. >

Segundo Matheus, os assaltantes conseguiram acessar seus dados pessoais, invadiram contas bancárias, mudaram senhas e realizaram transferências via Pix, o que causou um rombo de mais de R$ 700 mil. O cantor desabafou com os fãs usando um perfil alternativo no Instagram, já que até sua conta principal foi comprometida.>