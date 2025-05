APÓS SEPARAÇÃO

Zé Felipe e Virginia se ignoram em aniversário da filha

Cantor e influenciadora fizeram homenagens a Maria Alice, que completa 4 anos, mas não mencionaram um ao outro

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de maio de 2025 às 11:51

Virginia e Zé Felipe com os filhos Crédito: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca e Zé Felipe fizeram postagens em suas respectivas redes sociais para homenagear a filha mais velha, Maria Alice, que completa 4 anos nesta sexta-feira (30). Mas um 'detalhe' em ambas as publicações chamaram a atenção dos seguidores: a influenciadora não menciona o ex, assim como também não é citada pelo cantor. Os dois também não incluíram fotos um do outro em suas publicações.>

Virgínia e Zé Felipe 1 de 20

Apesar do anúncio da separação, eles estavam juntos em Portugal, onde o filho de Leonardo está em turnê. Virginia, porém, retornou a Goiânia para comemorar o aniversário da primogênita, enquanto Zé Felipe ficou na Europa, já que terá mais shows na agenda. Nas redes sociais, ele se declarou para Maria Alice.>

"Senti a mão de Deus no seu nascimento, um mundo cor-de-rosa. Vi minha alegria se multiplicar quando te olhei nos olhos pela primeira vez e ouvi seu choro ainda rouco, mas firme e precioso. Minha primogênita. Minha tota corajosa! Você e seus irmãos são a tradução do amor pra mim", iniciou.>

"Sua fé me toca e me ilumina todos os dias. Você é abençoada. Obrigado por me presentear com sua vida, sua gentileza e o dom de me fazer feliz apenas com o seu ‘papai’. Chorar era um bloqueio, hoje não tenho mais. Isso é novo em mim! Choro de alegria e muito amor por vocês. Choro por felicidade", seguiu Zé Felipe.>

O cantor ainda lamentou não estar presente fisicamente com a filha no aniversário. "Queria estar muito aí com você, tota! Louco de saudade. Vamos comemorar muito sua vida!! Conte sempre comigo. Tudo por vocês. Parabéns, minha princesa, feliz aniversário, Maria Alice, TE AMO!".>

Virginia e Zé Felipe 1 de 12

Virginia, por sua vez, também escreveu uma mensagem em homenagem à filha sem qualquer citação a Zé Felipe. "Mamãe chegou em casa pra comemorar essa data super especial ao lado da nossa super heroína!! Hoje é aniversário da nossa primogênita, Maria Alice!!! Como passou rápido, hoje ela completa 4 anos e me passa um filme na cabeça, veio de surpresa e se tornou a coisa mais importante da minha vida!!", iniciou.>

"Eu sempre estarei aqui por você e pra você minha filha, 30 de maio de 2021 eu conheci o amor mais verdadeiro do mundo, eu te conheci e mesmo antes desse dia, enquanto você ainda estava na minha barriga, eu já pedia a Deus pela sua vida, que Ele lhe dê muita saúde, sabedoria, felicidade, humildade, caráter, desde a minha barriga eu entrego sua vida nas mãos de Deus!! Hoje é o dia que comemoramos um novo ciclo seu, mas saiba que eu oro por você e te desejo as melhores coisas do mundo desde que soube que você viria pra mim!", continuou.>