FORTUNAS

Ela superou a fortuna de Leonardo? Veja quanto Virginia Fonseca acumula hoje

Influenciadora virou alvo de críticas no início do namoro com o filho do sertanejo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de maio de 2025 às 12:38

Virginia e Leonardo Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Quando Virginia Fonseca começou a se relacionar com Zé Felipe, em 2020, muitas pessoas duvidaram de suas intenções. Na época, surgiram boatos de que ela estaria de olho na fortuna de Leonardo, pai do cantor. Mas, cinco anos depois, os papéis se inverteram e a influenciadora acumula hoje um patrimônio que ultrapassa em muito o do ex-sogro.>

Durante uma entrevista em 2023, Virginia chegou a desabafar sobre as críticas que sofreu: "Diziam que eu estava com o Zé por causa do pai dele. Mas eu já era independente, morava sozinha e tinha meu canal no YouTube". Ela também negou rumores absurdos, como o de que teria recebido dinheiro para engravidar.>

Hoje, aos 26 anos, a empresária e criadora de conteúdo é uma das maiores influenciadoras do país, com uma fortuna estimada em R$ 400 milhões, o dobro dos R$ 200 milhões atribuídos a Leonardo, que segue como um dos maiores nomes da música sertaneja.>

Virgínia e Zé Felipe 1 de 20

O império de Virginia Fonseca

Virginia é fundadora da WePink, sua marca de cosméticos, que sozinho já movimentou R$ 750 milhões em 2024, segundo a própria influenciadora. Em 2023, o faturamento já havia sido de R$ 325 milhões. Além disso, ela comanda outras empresas, como a Maria’s Baby (linha de cuidados infantis) e a Talismã Digital, agência voltada para o mercado de influenciadores.>

No setor de apostas, ela fechou contratos milionários com empresas como Esportes da Sorte (R$ 50 milhões de adiantamento e comissão sobre perdas de usuários) e Blaze, que pode render até R$ 29 milhões por ano.>

Entre os bens adquiridos pelo casal estão uma mansão em Goiânia (R$ 4,6 milhões), uma casa em Mangaratiba (RJ) e duas aeronaves de luxo, uma delas avaliada em R$ 50 milhões.>

Além de empresária, Virginia também é apresentadora do "Sabadou com Virginia", no SBT, com salário que varia de R$ 40 mil a R$ 60 mil mensais, fora campanhas publicitárias e posts patrocinados nas redes sociais, onde soma mais de 52 milhões de seguidores.>

O legado de Leonardo

Aos 61 anos, Leonardo continua sendo um dos artistas mais respeitados da música sertaneja. Com mais de três décadas de carreira e dezenas de hits, o cantor construiu um patrimônio sólido, estimado em R$ 200 milhões. Parte dessa riqueza vem de sua atuação como empresário e dos shows que ainda realiza, com cachês de até R$ 350 mil por apresentação.>

Fazenda de Leonardo, "Fazenda Talismã" 1 de 22

O sertanejo também é sócio da Cachaça Cabaré, ao lado de Eduardo Costa, e possui fazendas milionárias em Goiás e no Tocantins, a principal delas, a Fazenda Talismã, está avaliada em cerca de R$ 60 milhões.>

Apesar do sucesso e do histórico de bons investimentos, Leonardo ficou para trás no ranking familiar de fortunas.>