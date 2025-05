VEJA A POSTAGEM

Leonardo se pronuncia nas redes sociais após separação de Zé Felipe e Virginia

Cantor está na Fazenda Talismã, propriedade da família em Goiás

Pai de Zé Felipe, Leonardo fez a primeira postagem nas redes sociais após a separação do filho e Virginia Fonseca . O cantor sertanejo compartilhou, nos Stories do Instagram, uma publicidade para uma casa de apostas. Ele divulgou um sorteio de R$ 100 mil que a empresa em questão faria para seus apostadores. >

"E você pode, com certeza, ser sortudo, ser esse ganhador. Acesse o nosso link aqui, meu filho! Vem conosco", disse Leonardo, que aparece de sunga, com uma camisa.>

Pouco depois, mais uma publicação, dessa vez no feed do Instagram. Ele optou por duas fotos em que aparece pescando, durante o por do sol, e um vídeo de seu gado na Fazenda Talismã, propriedade da família em Goiás.>