MISTÉRIO REVELADO

Saiba o motivo do término de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Casal estava junto desde 2020 e anunciou o término nesta terça-feira (27)

Fontes próximas ao casal revelaram que o relacionamento já enfrentava dificuldades há algum tempo. A intensa rotina profissional de ambos teria contribuído para o distanciamento emocional. Virginia divide-se entre a apresentação do programa "Sabadou com Virginia" no SBT, compromissos publicitários e a gestão da marca de cosméticos WePink. Zé Felipe, por sua vez, mantém uma agenda cheia com shows e lançamentos musicais. A falta de tempo e a presença constante de amigos e funcionários na residência do casal teriam dificultado momentos de intimidade e reconexão.>