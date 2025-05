ACABOU MESMO!

Separação de Virginia Fonseca e Zé Felipe não é marketing, garante assessoria

Após rumores de estratégia publicitária, equipe de Virginia se pronuncia e nega jogada para engajamento nas redes sociais

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe anunciaram, nesta terça-feira (27), o fim do relacionamento de cinco anos, surpreendendo milhões de fãs. A notícia do término movimentou as redes sociais e rapidamente gerou especulações de que a separação seria, na verdade, uma ação de marketing para impulsionar engajamento. >

O casal, que acumulava um dos maiores engajamentos do país, publicou uma mensagem conjunta nas redes sociais acompanhada de uma foto antiga. No comunicado, os dois enfatizam a amizade e o respeito que permanecerão apesar do término. “Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bênçãos enviadas por Deus, os nossos três filhos”, diz um trecho da nota.>