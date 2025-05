DE MALAS PRONTAS PARA HOHWARTS

Harry, Hermione e Ron: veja quem são os atores que vão interpretar os bruxos na nova série da HBO

Os escolhidos passaram em seleção com mais de 32 mil crianças

O suspense acabou! A HBO divulgou o elenco que vai dar vida aos personagens principais da nova série de Harry potter, que está prevista para ir ao ar no final de 2026 ou início de 2027. >

Para o papel do bruxo que dá nome à saga vai ficar com Dominic McLaughlin. Já Hermione Granger vai ser interpretada por Arabella Stanton, e o ruivo Ron Weasley ficou com Alastair Stout.>