O bruxo está de volta: veja quem são os atores da nova série de Harry Potter

Produção vai ser lançada pela HBO com uma temporada para cada volume do livro

Monique Lobo

Publicado em 26 de abril de 2025 às 14:00

Se você estava saudosos das aventuras dos alunos e professores de Hogwarts, pode ficar tranquilo que, depois de 14 anos do lançamento do último filme e de nove anos do último livro, a saga do bruxo que derrotou “aquele que não deve ser nomeado” vai voltar. Dessa vez, Harry Potter retorna como uma série que vai ser exibida pela HBO, com data de estreia ainda indefinida, mas prevista para o final de 2026 ou início de 2027. >

De acordo com as informações já divulgadas, a adaptação pretende ser mais fiel aos livros. Por isso, a promessa é que cada temporada seja baseada em um dos oito volumes da obra de J.K. Rowling. >

Com mais tempo, a expectativa é que a série consiga trazer mais detalhes contidos nos livros. Para Chris Columbus, que dirigiu os filmes de Harry Potter, o remake da HBO vai ter menos restrições. “Acho que a ideia da série é espetacular, porque há certas limitações quando você está fazendo um filme. Nosso primeiro filme tinha duas horas e 40 minutos, e o segundo quase a mesma duração”, falou em entrevista à revista People.>

Novo elenco>

Quem se apegou aos atores que deram vida a Harry, Hermione, Rony, entre tantos outros personagens, se prepare para a mudança. Como a produção reconta todo o começo da história, atores como Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, por exemplo, com idades entre 35 e 36 anos, já não se encaixam nos papéis que recontam a infância dos bruxos. >

Parte do novo elenco já foi definida, como adiantou o CEO da Warner Bros. Television, Channing Dungey. “Os testes de elenco foram abertos no Reino Unido e na Irlanda, então o processo está avançando bem”, afirmou durante um painel do Mipcom, evento de audiovisual em Cannes, na França. >

Ainda não foi revelado se o trio de protagonistas já foi escolhido. O que se sabe é que mais de 32 mil crianças fizeram audição para os papéis. Enquanto isso, personagens emblemáticos já tem seus novos intérpretes definidos. Veja quem são:>

Alvo Dumbledore>

O diretor da escola de magia, que já foi vivido por Richard Harris, que faleceu em 2002, e por Michael Gambon, que seguiu no personagem até o fim da saga para o cinema, agora vai ser interpretado por John Lithgow. Vencedor de seis Emmys e dois Globos de Ouro, Lithgow tem expectativas positivas quanto à nova empreitada. “Sabe, o Dumbledore é meio que uma arma nuclear. Ele só aparece muito, muito ocasionalmente. Eu não acho que vai ser um trabalho tão difícil, e, vamos apenas ir e voltar”, avaliou em entrevista ao podcast Smartless.>

Severo Snape>

Um dos personagens mais populares da história, apesar de um humor mais reservado, Severo Snape que ficou imortalizado na interpretação de Alan Rickman, que morreu em 2016, vai ganhar vida na série na pele de Paapa Essiedu. O ator britânico negro vem sofrendo fortes críticas racistas desde que seu nome foi anunciado para o papel. Apesar da onda de racismo, Paapa, que já foi indicado a prêmios como o Emmy e o Bafta, postou uma mensagem celebrando a escalação. “Uma honra e um privilégio estar nessa jornada junto dessas lendas. Vamos nos alimentar e não deixaremos migalhas. Nos vemos em Hogwarts. Beijos do Professor Snape”, escreveu em seu perfil no Instagram.>

Rúbeo Hagrid>

O meio-gigante carismático que resgata Harry Potter da casa dos tios e o leva até Hogwarts vai ser vivido pelo ator Nick Frost. Empolgado com a notícia, Frost celebrou em seu perfil no Instagram: “Você é um bruxo, Harry! Obrigado por me confiar um meio-gigante tão leal, gentil e corajoso como Rúbeo Hagrid". "Robbie, prometo que não vou te decepcionar", escreveu em referência a Robbie Coltrane, que ficou mundialmente famoso pelo personagem e morreu em 2022.>

Minerva McGonagall>

A bruxa mestiça e professora de “transfiguração”, Minerva McGonagall, ficou eternizada pela interpretação da atriz Maggie Smith, vencedora de prêmios como Oscar, Bafta, Globo de Ouro, Tony e Emmy. Agora, cabe a Janet McTeer, também premiada com um Tony e um Globo de Ouro, além de uma indicação ao Oscar, dar vida a uma das personagens mais emblemáticas da história. >

Quirinus Quirrell>

O professor de Defesa Contra As Artes das Trevas que cedeu seu corpo para ser usado por Voldemort foi interpretado nos filmes pelo ator Ian Hart. Na série, quem segue com o papel é Luke Thallon. Pouco conhecido fora do Reino Unido, Luke se destacou no filme National Theatre Live: Present Laughter. >

Argo Filch>

