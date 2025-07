ADEUS, POCHETE

Fim do mistério: veja 7 exercícios para perder gordura da barriga rápido

Gordura abdominal representa sérios riscos de problemas no coração; saiba como evitar

Perder a famosa “pochete” vai muito além da estética: segundo a OMS, o acúmulo de gordura na barriga representa um alto risco de problemas cardiovasculares. Diferente de outros lugares do corpo, a gordura no abdômen não fica só debaixo da pele, ela se entrelaça em todos os órgãos vitais. >

Segundo a Universidade de Yale, uma das mais renomadas do mundo, os exercícios físicos são uma das melhores formas de perder esse acúmulo de gordura e garantir a saúde do seu coração. “Praticar os exercícios certos pode ajudar a queimar calorias, fortalecer os músculos do core e melhorar o metabolismo”, diz a instituição.>