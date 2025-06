VEJA VÍDEO

Gilberto Gil surpreende público no Rio com aparição de Chico Buarque e dueto histórico de 'Cálice'

Canção símbolo da resistência à ditadura militar emocionou o público durante show da turnê “Tempo Rei”

Em um momento marcante da música brasileira, Gilberto Gil emocionou milhares de pessoas na noite de domingo (1º), na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, ao receber no palco a participação surpresa de Chico Buarque. Juntos, os dois ícones da MPB interpretaram “Cálice”, canção emblemática de protesto que se consolidou como um dos hinos contra a repressão da ditadura militar. >

Escrita em 1973 por Chico Buarque em parceria com Gil, “Cálice” foi proibida pela censura durante o regime e só pôde ser lançada cinco anos depois. A gravação original acabou sendo feita com Milton Nascimento, já que Gil havia trocado de gravadora à época. A canção traz versos carregados de metáforas e simbolismos, como a icônica repetição do pedido “Pai, afasta de mim esse cálice”, que remete ao silêncio imposto pelo autoritarismo.>