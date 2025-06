NOVELA DAS 18H

'Garota do Momento': confira o resumo dos capítulos de 16 a 21 de junho

Beatriz enfrenta crise de saúde, Clarice é ameaçada de prisão e Juliano surta nos capítulos decisivos da novela das 6

A reta final de Garota do Momento está próxima e promete fortes emoções! Nos capítulos que vão ao ar entre os dias 16 e 21 de junho, a novela das seis escrita por Alessandra Poggi acelera rumo ao desfecho com julgamento, reconciliações, armações e revelações inesperadas.>

Maristela e Juliano são levados para a delegacia. Beatriz se emociona ao ser inocentada no caso do colar. Lígia desconfia de Juliano como autor do incêndio criminoso na boate. Beto e Beatriz se animam com a possibilidade de filmar. Bia pede perdão à irmã.>