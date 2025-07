TORNEIO DIVIDE OPINIÕES

Wenger rebate críticas e defende Mundial de Clubes: 'Todos querem uma nova edição'

Diretor da Fifa afirma que torneio foi um sucesso entre clubes e torcedores, e responde diretamente a Jürgen Klopp, que havia criticado duramente o formato

O chefe de desenvolvimento global de futebol da Fifa, Arsène Wenger, saiu em defesa do novo formato do Mundial de Clubes e rebateu as críticas de nomes como Jürgen Klopp. Em encontro com jornalistas em Nova York, o francês afirmou que, se feita uma pesquisa com os 32 clubes participantes, a aprovação ao torneio seria unânime. >