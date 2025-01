ADEUS

Vitória se despede oficialmente de artilheiro Alerrandro

Centroavante passou uma temporada vestindo a camisa do Leão e marcou 21 gols

Alan Pinheiro

Publicado em 6 de janeiro de 2025 às 15:36

Alerrandro participou diretamente de 28 gols na temporada passada pelo Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória usou as redes sociais para se despedir oficialmente do centroavante Alerrandro. O rubro-negro não conseguiu chegar a um acordo para a permanência do jogador, que retornará ao Red Bull Bragantino. A tendência é de que o clube paulista aceite uma oferta pelo atacante nos próximos dias.

Na publicação, a equipe baiana elencou as conquistas do jogador pelo Leão e agradeceu ao atleta pela temporada. "Obrigado por toda sua dedicação diária, por todas as vezes que cantou ‘Alejandro’ e por ser Esporte Clube Vitória. Estaremos sempre na torcida. Boa sorte na sua jornada!", escreveu o Vitória.

Na manhã do último sábado (4), o ex-jogador rubro-negro também usou as redes sociais para se despedir do elenco e torcida do Vitória. "Obrigado Esporte Clube Vitória! A toda torcida que nunca deixou de apoiar eu e minha família, também meu muito obrigado. Estarei de longe torcendo com vocês pelo nosso Vitória. Não quero dizer um adeus, porque esse clube sempre vai ser minha casa", agradeceu.