MAIS UM

Em sequência de anúncios, Vitória oficializa chegada de atacante Bruno Xavier

O Leão se torna a quinta equipe na carreira do atacante onde é treinado por Thiago Carpini

O atacante Bruno Xavier é o quinto reforço a ser anunciado pelo Vitória para a temporada 2025. O anúncio do jogador ocorreu durante a tarde deste domingo (5), através das redes sociais do Leão. Na publicação, o clube baiano informou que o jogador assinou um vínculo até o fim de 2025.

Bruno Xavier pode atuar tanto como meia quanto como atacante de beirada, faixa onde teve mais minutos na equipe do Ituano durante a disputa da Série B. Na segunda divisão, o jogador de 28 anos marcou oito gols e contribuiu com duas assistências. Considerando toda a temporada, foram 13 participações diretas em gols, sendo nove marcados e quatro passes oferecidos.

O destaque do meia em 2024 ocorreu na 26ª rodada, quando o Ituano foi ao Moisés Scarpelli e aplicou uma goleada por 4x1 na Macaca. Bruno Xavier teve envolvimento direto nos quatro gols marcados pela equipe rubro-negra, já que balançou as redes três vezes e deu o passe para o tento anotado por Thonny Anderson.

Junto com Thiaguinho, a dupla já trabalhou com o técnico Thiago Carpini no Água Santa em 2023, no Santo André em 2022 e em 2021 no Inter de Limeira. Bruno Xavier também chegou a ser comandado pelo treinador do Leão na Ferroviária, em 2022.