PACOTÃO

Vitória oficializa chegada do volante Ronald, ex-Criciúma

Novo reforço do Leão assinou vínculo até o fim de 2025

Ronald Lopes estava no Criciúma por empréstimo junto ao Fortaleza. Com a camisa do time catarinense, atuou 32 vezes, marcando um gol e contribuindo com duas assistências. Antes, também em 2024, ele passou pelo Mirassol, onde fez seis jogos e uma assistência. No ano passado, defendeu o Cuiabá em 32 partidas, com três gols e duas assistências.

Aos 27 anos, o volante estava em fim de contrato com o Fortaleza. Pelo Leão do Pici, ele disputou 110 duelos, com três gols e cinco assistências, e foi campeão da Copa do Nordeste em 2022. Ronald fez sua base nas categorias do Flamengo - onde dividiu vestiário com Vinícius Júnior no sub-15 - e Nova Iguaçu, clube pelo qual foi revelado. Também passou pelo Juventus-SC, onde atuou em 11 partidas e deu uma assistência, e Nacional de Muriaé.