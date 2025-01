ADEUS

Alerrandro se despede do Vitória com vídeo no Instagram

O centroavante retornará ao Red Bull Bragantino, de onde foi emprestado

Marina Branco

Publicado em 4 de janeiro de 2025 às 13:42

Alerrandro foi o artilheiro do Leão em 2024, com 21 gols Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O ídolo rubro-negro Alerrandro se despediu oficialmente do elenco e torcida do Vitória na manhã deste sábado (4), com um vídeo emocionante publicado nas redes sociais. Artilheiro do Brasileirão na temporada passada com 15 gols, empatado com Yuri Alberto, do Corinthians, o centroavante se tornou referência para o clube.

Alerrandro é jogador do Red Bull Bragantino, e estava emprestado ao rubro-negro. Desde seu empréstimo, ele conquistou a torcida do Vitória, e desenvolveu uma relação de proximidade com os torcedores.

"Obrigado Esporte Clube Vitória! A toda torcida que nunca deixou de apoiar eu e minha família, também meu muito obrigado. Estarei de longe torcendo com vocês pelo nosso Vitória. Não quero dizer um adeus, porque esse clube sempre vai ser minha casa", agradeceu.