Com gols no fim, Vitória supera São José-RS na estreia da Copinha

Lohan e Pedro Henrique foram os responsáveis por marcar os gols da equipe rubro-negra

Alan Pinheiro

Publicado em 3 de janeiro de 2025 às 16:58

Lohan marcou o primeiro gol do Vitória na Copa São Paulo Crédito: Reprodução/SporTV

No primeiro jogo do Vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Leão estreou superando o São José-RS por 2x0 na tarde desta sexta-feira (3). Lohan e Pedro Henrique foram os responsáveis por marcar os gols da equipe rubro-negra. Com três pontos somados, o clube baiano termina a rodada na 1ª colocação, empatado com o Comercial-SP, que venceu o Retrô-PE por 1x0.

O treinador Laelson Lopes foi à campo com Davi Barbosa no gol, Paulo e Pedro Henrique nas laterais e o trio de zaga foi formado por Jadson, Kauan Santos e Luis Filipe. O capitão Wanderson Papaterra, Henri e Gerson Neto formaram o meio de campo do Leão, enquanto Alexsandro e Diguinho fecharam o ataque.

Os primeiros minutos do Vitória na estreia foram marcados por um equilíbrio entre as duas equipes. Os garotos do Leão erravam passes e mostraram dificuldade em conectar a defesa ao ataque. Do outro lado, o São José-RS iniciou melhor e teve chances de abrir o placar em Cravinhos. Apesar do início com maior ímpeto ofensivo, os gaúchos perderam o ritmo e viram os rubro-negros passarem a valorizar a posse e empilhar chances de balançar as redes.

O primeiro tempo do Vitória contou com uma grande quantidade de jogadas em velocidade para aproveitar os contra-ataques, mas os rubro-negros não conseguiram traduzir as oportunidades em gols. A principal oportunidade da primeira etapa, no entanto, partiu do São José-RS, com uma bola na trave do time gaúcho após cobrança de escanteio.

A segunda etapa continuou com as duas equipes buscando o gol. Dentro do equilíbrio mostrado pelas duas equipes na metade final do confronto, o Vitória voltou do vestiário aumentando a pressão na saída de bola do adversário. As melhores chances vieram da equipe rubro-negra, que monopolizou os ataques.