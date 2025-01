MERCADO DA BOLA

Criciúma pode perder goleiro ex-Vitória para o Juventude

Time gaúcho negocia a contratação de Gustavo

Estadão

Publicado em 7 de janeiro de 2025 às 18:19

Revelado pelo Vitória, goleiro Gustavo pode trocar o Criciúma pelo Juventude Crédito: Celso da Luz | Criciúma E.C.

O Criciúma deve sofrer uma importante baixa nos próximos dias. Logo em sua coletiva de apresentação como novo técnico da equipe catarinense, Zé Ricardo admitiu que o goleiro Gustavo recebeu uma proposta tentadora do Juventude e pode estar de saída.

Apesar de Gustavo ter contrato até o fim de 2025, o Juventude ofereceu uma compensação financeira ao clube catarinense para liberá-lo e dois anos de contrato ao atleta. Com a possível saída, porém, o time tem apenas um goleiro no atual elenco: Kauã, jovem que veio da base.

"O Gustavo está treinando, está no clube com a gente. Há realmente essa indefinição, não iria falar outra coisa pra vocês E eu espero que isso se solucione o quanto antes, até para que a gente possa entender quem vai ser o nosso goleiro no início da temporada. A gente está em busca sim de um novo goleiro", disse o treinador.

Gustavo está no Criciúma desde 2021 e participou de toda reconstrução da equipe nos últimos anos. Tanto que conquistou os acessos à Série B e A do Campeonato Brasileiro, além de ter sido bicampeão catarinense. Ao todo, disputou 187 jogos com a camisa carvoeira. Antes, jogou por Sampaio Corrêa, Novorizontino, Atlético-GO, entre outros.

Por outro lado, a diretoria já confirmou até o momento quatro reforços para o Campeonato Catarinense: o volante Morelli, os meias Juninho e Matheus Trindade, além do atacante Talisson.