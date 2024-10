ANÚNCIOS

Vitoria confirma renovação de Osvaldo até o final de 2025; clube anuncia novo patrocinador

Atacante do Leão renovou o vínculo com o clube até o final de 2025

Alan Pinheiro

Publicado em 18 de outubro de 2024 às 11:44

Osvaldo teve o contrato com o Vitória renovado até 2025 Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após o treino aberto para a torcida nesta sexta-feira (18), o presidente do Vitória Fábio Mota concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do Barradão para anunciar a renovação do atacante Osvaldo até o fim de 2025 e o novo patrocínio do clube com a empresa Prime Regulariza.

"Agradeço pela confiança. Eu ainda quero viver uma sul-americana aqui pelo Vitória, assim como vivi em outros clubes em um passado recente", disse o jogador.

Aos 37 anos, Osvaldo foi perguntado sobre a aposentadoria no Leão. "Desde que cheguei ao clube me senti em casa. O Vitória faz parte da minha vida. Não sei se vai ser o meu último ano, acho que ainda tenho lenha para queimar", desconversou.

Diagnosticado com um quadro de tromboembolismo pulmonar, o atacante rubro-negro tinha contrato até o final deste ano. Liberado para treinos controlados durante a semana, o jogador deve voltar aos campos somente no próximo ano, devido ao tratamento com anticoagulantes.

Sobre a saúde, o atacante diz manter a esperança de que ainda possa ajudar o clube neste ano. Para o futuro, o jogador ainda projeta ser campeão da Copa do Nordeste pelo clube baiano.

Pelo Vitória, o jogador entrou em campo 89 vezes, marcando 16 vezes e contribuindo com 11 assistências. Desde quando chegou em 2023, o atleta foi campeão da Série B e do Campeonato Baiano.

Novo patrocínio

Já a nova parceria do Leão acarreta no "Vitória Premia", um projeto com prêmios e sorteios que vai estar na camisa rubro-negra por dois anos, a partir de amanhã. O Vitória terá 40% de todo o rendimento e mais 3% para os projetos sociais do clube, como o Vitória Cidadania.