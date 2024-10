BRASILEIRÃO

Vitória x RB Bragantino: veja onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Após sair atrás no placar contra o Atlético-MG e buscar o empate no segundo tempo, o Vitória volta a Salvador para dar início a uma sequência de dois jogos dentro de casa. Desta vez, o Leão vai receber o Red Bull Bragantino neste sábado (19), em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Vitória vai entrar no campo do Barradão na 17ª colocação, enquanto o adversário começa a rodada na 13ª colocação do Brasileirão, com 34 pontos conquistados em 29 partidas. O técnico Thiago Carpini não vai contar com o atacante Alerrandro, que pertence à equipe paulista. Confira informações sobre a partida.