SÉRIE A

Substituto de Alerrandro, Janderson foi titular em metade dos jogos com a camisa do Vitória

Atacante de 25 anos tem um gol e uma assistência em 22 jogos pela equipe rubro-negra

Alan Pinheiro

Publicado em 17 de outubro de 2024 às 17:09

Janderson foi titular em 50% das partidas que disputou pelo Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Artilheiro do Vitória no ano e no Campeonato Brasileiro, Alerrandro não vai poder ajudar o Leão neste sábado (19), quando o time enfrenta o Red Bull Bragantino, no Barradão. O rubro-negro decidiu não pagar a multa do jogador e Janderson vai ocupar a função de centroavante titular. Ao entrar em campo, o substituto vai desbalancear positivamente uma marca no clube baiano, tendo mais jogos como titular do que entrando como reserva.

Contra o Red Bull Bragantino, Janderson vai completar a sua 23ª partida como jogador do Vitória. Escolha frequente do treinador Thiago Carpini ao longo da competição, o atleta do Leão começou como titular em 11 dos 22 confrontos que disputou pelo Vitória no ano, entre Campeonato Brasileiro e dois jogos pela Copa do Brasil.

A constante presença do jogador ocorre pela polivalência do camisa 39 e pelo baixo número de atacantes no elenco durante o primeiro turno. Aproximadamente, 60% das partidas de Janderson foram como atacante de beirada, enquanto os outros 40% tiveram o jogador substituindo Alerrandro ou sendo parceiro de ataque do camisa nove, como na partida contra o Grêmio.

Entre os nove jogos de Janderson ocupando a função de centroavante, seis aconteceram no returno do Campeonato Brasileiro. O aumento no número de jogos do camisa 39 nesta função se deve às chegadas de Carlos Eduardo e Gustavo Mosquito, atuais titulares nas pontas da equipe. Foi como centroavante, inclusive, que Janderson atuou nas duas partidas em que participou diretamente de gols, como quando marcou contra o Fluminense e deu o passe para o gol de Matheuzinho contra o Atlético-GO.

Desempenho abaixo do esperado

Comprado por R$ 5 milhões junto ao Botafogo, o atacante é a contratação mais cara do Vitória em 2024. O alto valor pago para contar com o jogador aumentou a exigência da torcida rubro-negra, que viu o atleta pouco contribuir ao longo de 1623 minutos em campo. As críticas acompanharam toda a passagem do jogador pelo Leão, mas Janderson descarta sentir um peso pelo valor investido em sua contratação.

“Estou trabalhando bastante e feliz que eu vou ser titular. Vou entrar bastante focado para buscar meu objetivo, que é fazer mais gols. Estou treinando bastante para isso acontecer naturalmente na sequência de jogos. É natural isso [jejum de gols]. Eu vou entrar bastante focado para ajudar o Vitória e, se Deus quiser, eu vou fazer gol sim”, deu o recado.

Sobre o comportamento da torcida rubro-negra, Janderson minimizou as críticas e reafirmou o que havia dito em sua primeira coletiva, elogiando as pessoas que apoiam o clube no Barradão. “Eu levo numa boa [as críticas], a torcida é excelente. Como disse na minha apresentação, eu gostei bastante dessa torcida. Traz amor, paixão e eu tô aqui de braços abertos para abraçar a torcida e, se eles me abraçarem também, vai ser excelente”, disse.

A partir das 16h deste sábado (19), o adversário vai ser o Bragantino, enquanto o Leão encara o Fluminense no próximo final de semana. Por conta dos dois jogos serem realizados no Barradão, o jogador convocou a torcida para comparecer ao estádio e apoiar o clube.

“Vai ajudar bastante a gente. Eu convoco toda a torcida, vamos precisar dentro de casa, porque a gente toma como objetivo buscar esses seis pontos dentro de casa nesses dois jogos. Vamos conquistar esses seis pontos”, afirmou.