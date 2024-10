JEJUM A SER SUPERADO

Em desvantagem no retrospecto do confronto, Vitória não vence o Bragantino há seis anos

Partida contra a equipe paulista neste sábado (19) será uma nova tentativa do Leão em sair da zona de rebaixamento

Alan Pinheiro

Publicado em 17 de outubro de 2024 às 05:00

Vitória não vence o Bragantino desde 2018 Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Para o torcedor do Vitória, dois fatores vão deixar a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro com um peso ainda maior: a situação vivida pelo Leão na competição e o retrospecto negativo contra o Red Bull Bragantino, rival deste sábado (19). Apesar do histórico não ter influência no resultado da partida, quem for ao Barradão neste fim de semana verá o Leão enfrentar um adversário que não vence desde 2018.

Na época, os clubes se enfrentavam pela terceira fase da Copa do Brasil. Como o time vermelho e preto havia perdido o jogo de ida por 1x0, fora de casa, a definição da vaga ficou para Salvador. Treinados por Vagner Mancini, os atletas rubro-negros não deixaram o rival jogar e, liderados por Neilton, emplacaram um 3x0 em casa para cravar a classificação. Os três gols do Vitória foram marcados pelo camisa 10.

“De todas as regras do futebol, tem uma que ninguém pode mudar. Quando é dia de mitar, não adianta fazer nada. O cara vai lá e broca. E era o dia de Neilton. No segundo tempo, o torcedor do Vitória travou quando viu o Bragantino esboçar reação, mas logo relaxou e assistiu ao show de Neilton de camarote”, diz um trecho da matéria do CORREIO daquele confronto.

Desde essa oportunidade, as duas equipes se enfrentaram mais três vezes, com o Bragantino saindo vitorioso em todas as oportunidades. O último encontro aconteceu no primeiro turno do Campeonato Brasileiro deste ano. Apesar do Leão abrir o placar no Nabi Abi Chedid com Jean Mota, os mandantes empataram com Eric Ramires ainda no primeiro tempo e conseguiram a virada com Helinho, na etapa final.

Brasileirão

Se o jejum contra o Red Bull Bragantino já dura seis anos, o período sem conseguir superar os paulistas mais que quadruplica quando são considerados apenas os jogos realizados pela Série A do Brasileirão. O último resultado positivo do rubro-negro na elite do futebol nacional ocorreu na edição de 1997, justamente no último ano em que as duas equipes disputaram a competição juntas.

Se, em 2018, Neilton foi o responsável por “mitar” e resolver para o Vitória, o confronto da década de 90 teve Túlio Maravilha como melhor homem em campo. Ao lado de nomes como Bebeto, Preto Casagrande, Uéslei e Esquerdinha, o atacante balançou as redes nos dois únicos gols da partida, em um jogo com muitas faltas.

“O time de Evaristo de Macedo atacou com muita precisão e apertou a marcação, não deixando o Bragantino sair para o jogo. O time adversário começou a cometer muitas faltas, mas os rubro-negros não foram felizes nas cobranças”, diz um trecho da crônica do CORREIO no dia 18 de setembro de 1977.

Considerando a história entre as duas equipes desde 1990, foram 20 confrontos realizados entre Série A, Série B e Copa do Brasil. O Leão ganhou oito jogos, perdeu dez e empatou outros dois.

Já em relação à primeira divisão, a balança se encontra equilibrada. Ambos os clubes possuem quatro vitórias cada, além de um empate.

Vale destacar que, desde que o Bragantino passou a ser gerido pela Red Bull, o Vitória ainda não conseguiu superar o adversário. A empresa austríaca se juntou ao time paulista em 2019, mas a equipe disputou a Série B daquele ano com nome e escudo antigo. Assim, se tornou oficialmente Red Bull Bragantino na temporada seguinte.