Antes de jogo contra o RB Bragantino, Vitória anuncia treino aberto à torcida na sexta (18)

O Vitória anunciou que o treinamento desta sexta-feira (18), último antes do confronto contra o Red Bull Bragantino, será aberto para a torcida no Barradão. Com o treino marcado para começar às 9h, o clube baiano pede 1 kg de alimento não perecível para ter acesso ao estádio.

O confronto deste sábado (19) ocorre pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 29 pontos em 29 jogos disputados pela competição, o rubro-negro baiano vê a partida como oportunidade para sair da zona de rebaixamento, já que o clube ocupa a 17ª posição da Série A.

No treino do último sábado (12), Janderson ficou de fora da parte com bola e realizou atividade à parte com o preparador físico Caio Gilli. Gabriel Santiago, por sua vez, não foi para o campo e fez trabalho de força na academia. Já os laterais Willean Lepo e Patrick Calmon deram voltas nos campos, com supervisão do fisioterapeuta Cleisson Santos.