ARTILHEIRO DO LEÃO

Do jejum à discussão sobre multa: a volta por cima de Alerrandro no Vitória

Caso o rubro-negro não consiga chegar a um acordo com o Red Bull Bragantino, a tendência é de que Janderson seja o substituto

Alan Pinheiro

Publicado em 12 de outubro de 2024 às 05:00

Alerrandro é o artilheiro do Vitória no Campeonato Brasileiro, com sete gols Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A relação da torcida do Vitória com Alerrandro é uma montanha-russa de sentimentos. Apesar do jogador ser o artilheiro da equipe em 2024, o longo período sem marcar gols na temporada atraiu críticas para o atleta de 24 anos. Agora, mais uma vez, o centroavante vive bom momento com a camisa rubro-negra, mas sob possibilidade de ser desfalque contra o Red Bull Bragantino.

O imbróglio envolvendo Alerrandro ocorre por causa de uma multa no contrato de empréstimo da equipe paulista com o Leão. A cláusula impede que o atleta entre em campo contra o Massa Bruta, a menos que o time baiano pague o valor de R$ 1 milhão. O presidente Fábio Mota, porém, já descartou essa possibilidade.

Em entrevista ao Globo Esporte BA, o mandatário rubro-negro afirmou que o clube discute com o Bragantino a aquisição em definitivo de Alerrandro, ou uma possível renovação de empréstimo sem a cláusula que impede a utilização do jogador contra o clube de Bragança Paulista. “Estamos discutindo com o Bragantino e temos até o dia do jogo para tentar chegar a um acordo”, disse Fábio Mota.

Alerrandro se tornou uma das peças fundamentais da equipe rubro-negra na atual temporada. O camisa 9 soma 20 participações diretas em gols no ano, com 13 marcados e sete assistências.

Só na Série A, o atacante balançou as redes adversárias sete vezes e deu quatro passes para gols de companheiros. O desempenho coloca o jogador como o 5º atleta com mais participações diretas em gols no Campeonato Brasileiro, ao lado de Yuri Alberto, do Corinthians, e Matheus Pereira, do Cruzeiro.

Em um raio-x dos tentos anotados no torneio nacional, dois abriram o placar, três empataram os confrontos, um diminuiu o prejuízo e o último ampliou a vantagem. Desses sete gols, quatro foram marcados nos últimos seis jogos disputados pelo Vitória.

Apesar da boa fase atual, Alerrandro demorou para balançar as redes pela primeira vez nesta Série A. O primeiro gol saiu apenas na 14ª rodada, contra o Corinthians. Antes disso, o jogador viveu um jejum ao longo de três meses e 16 partidas, o que se tornou motivo para que ele convivesse com críticas frequentes dos torcedores. Nesta mesma época, a filha do camisa 9 estava internada na UTI.

“Acho que, quando você tem uma filha no hospital passando por um problema grave, isso afeta qualquer um, mas acho que eu mantive a cabeça tranquila nesse período. Por mais que eu não tenha feito gol, eu ajudei a equipe. E, por incrível que pareça, quando ela saiu do hospital foi quando eu comecei a fazer gol e ajudar mais ainda a equipe”, explicou.

E no caso de ausência?

Apesar da importância de Alerrandro para a equipe comandada por Thiago Carpini, a chance do Vitória não conseguir chegar a um acordo com o Red Bull Bragantino existe. Caso os clubes não concretizam a negociação, a tendência é de que Janderson seja o escolhido para ocupar a vaga de centroavante. Essa foi a decisão do técnico quando o camisa 9 precisou cumprir suspensão automática contra o Juventude, pela 27ª rodada do Brasileirão, e não ficou à disposição.

Nesta semana, Janderson preocupou ao sofrer um trauma no ombro no treinamento de quarta-feira. Por recomendação médica, o atleta foi poupado dos trabalhos no dia seguinte. Já na sexta-feira, o atacante participou de um treino físico e com bola sob comando do preparador Caio Gilli. A tendência é que ele esteja disponível para enfrentar o Bragantino. O duelo está marcado apenas para o sábado da semana que vem, dia 19, às 16h, no Barradão.