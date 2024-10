TEMPO PARA RECUPERAR

Vitória vai contar com Data-Fifa para recuperar jogadores e esvaziar o DM

Leão volta aos treinos com expectativa de ter a volta de até quatro jogadores lesionados

Publicado em 9 de outubro de 2024 às 05:00

Caio Vinícius deve ser o primeiro a voltar do departamento médico no Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Campeonato Brasileiro deu uma pausa, mas a luta do Vitória contra o rebaixamento continua. Após buscar o empate com o Atlético-MG, fora de casa, no último fim de semana, o rubro-negro terá um período de duas semanas até o próximo confronto, no dia 19, diante do Red Bull Bragantino, no Barradão. Com o tempo maior para a preparação, o treinador Thiago Carpini tem como esperança usar a Data-Fifa para recuperar os jogadores lesionados e aprimorar a equipe.

Até a última atualização divulgada pelo clube, quatro jogadores continuavam entregues para cuidados de lesões: Caio Vinícius, Gabriel Santiago, Willean Lepo e Patric Calmon. Destes, apenas o meia-atacante não participou do Campeonato Brasileiro. Gabriel Santiago, inclusive, ainda não foi relacionado por Carpini desde que voltou de empréstimo do ABC. O atleta ainda estava na fisioterapia na última sexta-feira (4), mas já correu sem intensidade em volta dos campos. A expectativa é de que inicie nesta quarta-feira (9) a transição.

Já o polivalente Caio Vinícius segue na transição, e a tendência é de que seja o primeiro entre os quatro a se recuperar. O jogador não entra em campo desde o dia 25 de agosto, quando atuou por 55 minutos contra o São Paulo. Antes, já havia perdido partidas por lesão, entre a 14ª e a 19ª rodada do Brasileirão. Com a camisa do Vitória na Série A, Caio Vinícius entrou em campo apenas 10 vezes, sendo oito como um dos titulares.

O lateral esquerdo Patric Calmon é quem está há mais tempo fora de combate. PK não joga desde o confronto contra o Cuiabá, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois, foi desfalque nos últimos oito compromissos em decorrência de uma pubalgia. No ano, o defensor foi o primeiro escolhido para ocupar a titularidade da posição. Foram 26 partidas disputadas na temporada, com um gol e três assistências.

Por último, a ausência mais sentida por Carpini é o lateral direito Willean Lepo. Apesar das recentes atuações do paraguaio Raúl Cáceres darem indícios de uma nova briga pela titularidade, o camisa 97 tem 19 jogos entre os 11 iniciais na Série A e era o dono incontestável da posição em grande parte da competição. O jogador possui três assistências no torneio. Tanto Lepo quanto PK fizeram tratamento na última sexta-feira e, depois, exercícios na academia. Ainda não há previsão de volta.

Esquema & confiança

A pausa para as seleções jogarem as Eliminatórias para a Copa do Mundo dará, além de mais tempo para treinar, uma oportunidade para acertar os erros e retomar a confiança de alguns atletas.

O primeiro objetivo de Carpini está relacionado à plataforma de jogo mostrada pela equipe. Na última pausa, o comandante teve duas semanas e inovou ao abandonar o esquema com três volantes para adotar o 4-2-3-1 contra o Atlético-GO. O novo posicionamento do time em campo surtiu efeito imediato, já que o Leão teve duas vitórias, uma derrota e um empate. No entanto, o diferencial para buscar o ponto na última rodada partiu, justamente, de mais uma mudança no esquema.

Contra o Atlético-MG, Carpini voltou para o segundo tempo promovendo a entrada de Edu no lugar de Carlos Eduardo. Com três zagueiros, o técnico espelhou o esquema do adversário e passou a dominar a partida. “A gente costuma, nessas semanas abertas, experimentar outras situações. Nessa semana, não fizemos. Essa ideia [de jogar com três zagueiros] surgiu depois do primeiro gol, eu vi que o jogo não encaixava, com o Atlético-MG jogando com comodidade”, explicou.