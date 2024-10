BRASILEIRÃO

Vitória faz homenagem para Hulk antes do jogo contra o Atlético Mineiro

Hulk, atacante do Atlético Mineiro, recebeu uma homenagem do Esporte Clube Vitória antes do início da partida contra o galo no último sábado (5). O presidente do time rubro-negro, Fábio Mota, entregou uma camisa do Vitória para o jogador, revelado pelo clube em 2003.

O Leão presenteou Hulk com uma camisa com número 7, e o nome “Cria da toca”. Após sair do Vitória, o atacante passou por times internacionais, jogando no Porto (Portugal), no Zenit (Rússia) e no Shanghai Port (China). Seu retorno ao Brasil veio em 2021, no Atlético Mineiro.