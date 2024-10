NÃO FALTOU LUTA

Vitória sai atrás, melhora no segundo tempo e empata com o Atlético-MG

Os gols da equipe rubro-negra foram marcados por Wagner Leonardo e Alerrandro; Fausto Vera e Eduardo Vargas fizeram para os mineiros

Alan Pinheiro

Publicado em 5 de outubro de 2024 às 18:36

Vitória empatou fora de casa com o Atlético-MG Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Depois de sair derrotado do Beira-Rio no último final de semana, o Vitória continuou a sequência fora de Salvador e conseguiu arrancar um ponto do adversário da vez. O Leão teve as redes vazadas no início e no final da primeira etapa contra o Atlético-MG e buscou o empate no segundo tempo. O confronto válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro terminou com gols de Wagner Leonardo e Alerrandro para o Vitória, enquanto Fausto Vera e Eduardo Vargas marcaram para a equipe mineira.

Com o empate por 2x2, os comandados de Thiago Carpini terminam a rodada com 29 pontos, mas ainda dentro da zona de rebaixamento. O Leão atualmente ocupa a 17ª posição do Brasileirão, mas ainda pode ser superado pelo Corinthians, que possui 28 pontos e um jogo a disputar na rodada.

Saindo de Belo Horizonte com o ponto na bagagem, o Vitória agora tem pela frente a Data-Fifa para aparar as arestas e voltar ao Barradão mostrando um bom futebol ao torcedor do Leão. O próximo confronto do time pelo Brasileirão ocorre no dia 19, quando recebe o Red Bull Bragantino. A bola rola às 16h.

O JOGO

Em relação ao último confronto pelo Brasileirão, o treinador Thiago Carpini promoveu apenas uma mudança. O volante Filipe Machado, suspenso, deu lugar a Willian Oliveira. No lado dos mandantes, Gabriel Milito mexeu na escalação da equipe mineira, mesclando titulares e reservas no 11 inicial.

Quando o apito marcou o início do jogo, rapidamente a dinâmica de ambos os clubes pôde ser vista. Enquanto o Leão abaixou as linhas para sair em contra-ataque, o Galo pressionou os visitantes desde o primeiro minuto com lançamentos nas costas da linha defensiva do Vitória.

O clube baiano mostrou dificuldade para conectar as jogadas em velocidade e aproveitar a linha alta do Atlético-MG. Defensivamente, o time de Milito mostrou solidez defensiva para impedir o avanço rubro-negro. Lá na frente, a estratégia funcionou já no início do jogo. Aos sete minutos do primeiro tempo, o zagueiro Júnior Alonso avançou e achou Eduardo Vargas com um lançamento dentro da área. O jogador ajeitou de peito e o argentino Fausto Vera apareceu para chutar de voleio e abrir o placar na Arena MRV.

Entre erros de passe e domínio, o Leão demorou para dissipar o nervosismo de um gol tomado no começo da partida e só chegou perto de balançar as redes ainda na primeira etapa em cobrança de falta de Lucas Esteves. Quando o jogo já se encaminhava para o fim da primeira metade, o prejuízo dos baianos aumentou. Aos 44 minutos, Palacios cruzou pela direita e Vargas cabeceou dentro da área. A bola desviou em Neris e não deu chances para o goleiro Lucas Arcanjo.

Percebendo a grande desvantagem em relação ao adversário, Carpini voltou para o segundo tempo com o zagueiro Edu no lugar do atacante Carlos Eduardo. A alteração tinha como objetivo espelhar o esquema de três zagueiros do Galo e permitir uma maior liberdade para o avanço dos laterais. Na prática, a substituição veio com uma mudança na postura do time, que se mostrou menos abatido em campo.

A melhora do Vitória no jogo foi perceptível, principalmente pela sequência de roubadas de bola no campo de ataque. Se faltou caprichar o último passe para chegar ao gol de Everson, a bola parada foi o diferencial. Em cobrança de escanteio pela direita, Matheuzinho colocou na área e Wagner Leonardo apareceu para testar em direção ao fundo das redes, pela segunda partida seguida.

O sorriso do torcedor rubro-negro apareceu com o gol marcado pelo zagueiro e ficou ainda maior três minutos depois. Aos 22 minutos, Ricardo Ryller ganhou no meio-campo e acionou Alerrandro na linha central do campo. O atacante arrancou em velocidade, deu uma caneta em Bruno Fuchs e chutou colocado para superar o goleiro do Galo e empatar a partida.

O drama do Atlético-MG ficou ainda maior quando Matheuzinho ganhou na velocidade de Lyanco e o goleiro Everson, adiantado, precisou intervir com o braço fora da área para evitar o gol do Leão. Na revisão de vídeo, o árbitro viu a infração e expulsou o jogador da partida. Nos últimos momentos do jogo, o Vitória até teve chances de conseguir a virada, mas terminou com um ponto na conta depois de muito esforço na segunda etapa.

FICHA TÉCNICA

Atlético-MG 2 x 2 Vitória - 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

Atlético-MG: Everson, Lyanco, Bruno Fuchs (Saravia), Alonso e Rubens; Otávio, Fausto Vera e Igor Gomes (Gustavo Scarpa); Palacios (Alan Kardec), Deyverson (Matheus Mendes) e Vargas (Alan Franco). Técnico: Gabriel Milito.

Vitória: Lucas Arcanjo, Raúl Cáceres (Zé Hugo), Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan Santos (Ricardo Ryller), Willian Oliveira e Matheuzinho; Gustavo Mosquito (Janderson), Carlos Eduardo (Edu) e Alerrandro (Everaldo). Técnico: Thiago Carpini.

Local: Arena MRV

Gol: Fausto Vera, aos 7, e Eduardo Vargas, aos 44 do primeiro tempo; Wagner Leonardo, aos 19, e Alerrandro, aos 22 minutos do segundo tempo

Cartão amarelo: Bruno Fuchs (Atlético-MG);

Cartão vermelho: Everson (Atlético-MG)

Arbitragem: Matheus Delgado Candançan, auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse e por Fabrini Bevilaqua Costa (trio de SP);