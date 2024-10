BRASILEIRÃO

Vitória visita o Atlético-MG para sair da zona de rebaixamento do Brasileirão

Leão precisa superar o Galo na Arena MRV se quiser encerrar a 29ª rodada da Série A fora do Z4

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de outubro de 2024

Revelado pelo Atlético-MG, Alerrandro é o artilheiro do Vitória na temporada, com 12 gols Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória entra em campo diante do Atlético-MG com um objetivo claro: ganhar. Por causa do triunfo do Fluminense sobre o Cruzeiro, na abertura da 29ª rodada do Brasileirão, o Leão voltou para a zona de rebaixamento. Agora, precisa conquistar os três pontos imediatamente se quiser deixar o Z4.

O duelo contra o Galo está marcado para esse sábado (5), às 16h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Caso não consiga o resultado positivo, o rubro-negro ainda corre o risco de se afundar ainda mais na tabela de classificação.

Neste momento, o clube baiano é o 17° colocado, com 28 pontos - dois a menos que o Flu, que tomou a 16ª posição. Já o Corinthians também tem 28, mas está atrás do Vitória nos critérios de desempate. O Timão, porém, ainda joga nesta rodada: recebe o Internacional, na Neo Química Arena, também no sábado (5), às 19h. Portanto, se tropeçar, o Leão pode ser ultrapassado pelos paulistas e cair para a 18ª. Cuiabá, com 23 pontos, e Atlético-GO, com 21, completam o Z4.

A boa notícia é que o duelo da vez é contra um dos times com a pior defesa da Série A. O problema é que o rubro-negro também está nesta lista. A equipe vermelha e preta é a segunda mais vazada da competição, com 42 gols sofridos em 28 partidas (média de 1,5 por jogo). Apenas o Atlético-GO, com 47 gols em 29 confrontos, tem número pior. Já o Galo viu suas redes serem balançadas 38 vezes no Brasileirão, mas em 26 compromissos - o que dá uma média de 1,46 por embate.

“É continuar trabalhando. Estamos trabalhando muito. Acreditar que o trabalho é bom, o time é bom. Evoluir na parte defensiva e fazer nossa parte na fase ofensiva”, disse o lateral direito Raúl Cáceres sobre os números do Vitória.

Reencontros

O jogo também será marcado por reencontros dos dois lados. Artilheiro do Vitória na temporada, com 12 gols, Alerrandro vai rever o time no qual se profissionalizou. O atacante chegou ao Galo em 2014 e, goleador nas categorias de base, subiu para a equipe principal em 2019. No fim daquele ano, foi comprado pelo Red Bull Bragantino e, no início de 2024, desembarcou na Toca do Leão.

O Atlético, por sua vez, tem Hulk. O atacante pode disputar seu primeiro duelo contra o clube que o revelou para o futebol, há 20 anos, em 2004.

No primeiro turno do Brasileirão - quando o rubro-negro saiu do Barradão com a vitória por 4x2 -, o paraibano foi desfalque, suspenso. Dessa vez, está apto e pode, enfim, reencontrar o Vitória. Com a camisa vermelha e preta, ele fez apenas duas partidas, pela Série A de 2004. Estreou na derrota por 3x2 para o Fluminense, em Salvador, quando saiu do banco de reservas e atuou por apenas oito minutos, como lateral-esquerdo. Dez dias depois, foi titular no revés para o Internacional, no Beira-Rio, por 2x1. Na sequência, foi vendido para o Japão e só voltou ao Brasil em 2021, já como jogador do Atlético-MG.

Hulk, porém, pode ser poupado pelo técnico Gabriel Milito, pensando nas disputas da Libertadores e Copa do Brasil. Além dele, outros jogadores podem ser preservados, como Paulinho. Certo é o desfalque do lateral esquerdo Guilherme Arana. Com lesão muscular na coxa esquerda, o jogador está fora da partida, além de ter sido cortado da convocação da Seleção Brasileira para as Eliminatórias.