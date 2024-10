BRASILEIRÃO

Risco de rebaixamento do Vitória aumenta; veja contas pela permanência

Leão terminou 29ª rodada dentro da zona, na 17ª colocação

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de outubro de 2024 às 05:00

Equipe do técnico Thiago Carpini passará a Data-Fifa dentro da zona de rebaixamento Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A 29ª rodada do Campeonato Brasileiro não terminou com saldo positivo para o Vitória. Apesar de ter arrancado um ponto do Atlético-MG fora de casa, o rubro-negro foi ultrapassado na tabela pelo Fluminense e, agora, passará a Data-Fifa dentro da zona de rebaixamento. Com duas semanas de trabalho pela frente, o clube precisará refazer seus cálculos e corrigir a rota se quiser permanecer na primeira divisão.

O empate em 2x2 com o Galo - depois de ir para o intervalo perdendo por 2x0 - fez o Leão chegar aos 29 pontos, na 17ª posição. É a mesma pontuação do Corinthians, que está abaixo, em 18º, por ter menor número de triunfos (8x6). Já o Flu foi a 30 e assumiu a 16ª colocação.

A nove jogos para o fim da Série A, os resultados aumentaram o risco de rebaixamento do time baiano. De acordo com os cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Vitória tem 57,1% de chance de cair para a Segunda Divisão. Antes da 29ª jornada, esse número era de 51,3%.

Até o fim do Brasileirão, o rubro-negro terá pelo menos seis duelos contra adversários que ocupam, neste momento, a parte inferior da tabela. A começar pelo Red Bull Bragantino, atual 13º colocado. Por causa da Data-Fifa, o confronto será apenas no dia 19, um sábado, às 16h, no Barradão.

Além do Massa Bruta, o Leão fará duelos diretos com Fluminense, Athletico-PR, Corinthians, Criciúma e Grêmio. Todos os citados ainda lutam para se livrar do rebaixamento e têm, no máximo, 35 pontos. Os outros três rivais são integrantes do G4: o líder Botafogo, além do Fortaleza (3º) e Flamengo (4º).

As contas

Historicamente, o número 'mágico' para se livrar da queda é 45 pontos. De acordo com a projeção da UFMG, um clube que alcance essa pontuação teria 98,9% de probabilidade de permanecer na Série A. Mas é possível que a nota de corte seja menor esse ano.

Apesar da fama dos 45 pontos, a média histórica do 16º colocado é de 43. Neste caso, a chance de salvação em 2024 é de 83,6%. Considerando esse número, com os atuais 29 pontos, o Vitória precisaria somar mais 14 nos nove jogos derradeiros. Isso resultaria em um aproveitamento de 51,8%.

No geral, o rendimento vermelho e preto é bem abaixo disso: 33%. Mas o clube vem dando sinais de melhora. Depois de fechar a primeira metade da Série A com desempenho de 26,3%, a equipe do técnico Thiago Carpini faz um segundo turno com aproveitamento de 46,7%.

Ainda pela projeção da UFMG, a nota de corte de salvação deve ser de 42 pontos. Um clube que encerre o Brasileirão com essa pontuação tem 62,3% de chance de ficar na elite. Já com 41 pontos, a probabilidade cai para 36%.

Os últimos nove jogos do Vitória:

Vitória x Red Bull Bragantino (13º colocado)

Vitória x Fluminense (16º colocado)

Athletico-PR (15º colocado) x Vitória

Vitória x Corinthians (18º colocado)

Criciúma (12º colocado) x Vitória

Botafogo (1º colocado) x Vitória

Vitória x Fortaleza (3º colocado)

Vitória x Grêmio (11º colocado)