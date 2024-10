DE OLHO NA PRÓXIMA RODADA

Vitória se reapresenta e descarta pagar multa para Alerrandro jogar contra o Bragantino

O presidente do rubro-negro, Fábio Mota, revelou que negocia a aquisição em definitivo do jogador

Da Redação

Publicado em 9 de outubro de 2024 às 19:42

Treino do Vitória desta quarta-feira (9) Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória se reapresentou nesta quarta-feira (9) para iniciar a preparação com foco no jogo contra o Bragantino no sábado (19). Antes da bola rolar no Centro de Treinamento Manoel Pontes Tanajura, o presidente Fábio Mota deu entrevista para o ge, onde descartou a possibilidade de pagar multa no valor de um milhão de reais para Alerrandro enfrentar o Bragantino.

Segundo o mandatário rubro-negro, o clube discute com o Bragantino a aquisição em definitivo do jogador, ou uma possível renovação de empréstimo sem cláusula que impeça a utilização do atacante contra o clube de origem.

Após a ativação na academia e o aquecimento com exercícios físicos, os jogadores foram distribuídos em dois quadrados, rondo com objetivo de treinar posse de bola e marcação. Após isso, houve a divisão do elenco em três grupos com sete jogadores cada, onde treinaram em campo reduzido.

Caio Vinícius foi liberado após a transição e treinou normalmente com o grupo. Gabriel Santiago participou do aquecimento e em seguida fez um trabalho de propriocepção e corrida em torno dos campos. Já Patric Calmon e Willean Lepo seguiram em tratamento e com atividades controladas nos dois turnos.