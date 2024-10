DECISÕES NO BARRADÃO

Vitória encara sequência com dois confrontos diretos dentro de casa

O primeiro compromisso já ocorre no próximo sábado (19), quando o Leão recebe o Red Bull Bragantino no Barradão

Alan Pinheiro

Publicado em 14 de outubro de 2024 às 05:00

Mais de 24 mil rubro-negros apoiaram o Vitória no confronto contra o Juventude Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória se prepara para uma sequência decisiva no Campeonato Brasileiro. Enquanto no sábado (19) vai enfrentar o Red Bull Bragantino no Barradão, uma semana depois terá o Fluminense pela frente. As duas partidas são cruciais para o rubro-negro, já que o Leão ainda luta contra o rebaixamento e precisa aproveitar os confrontos diretos em casa para se distanciar da degola.

O Vitória vai entrar na 30ª rodada do Brasileirão ocupando a 17ª posição na tabela, com apenas 29 pontos conquistados. Dentro do Z-4, a equipe está há um ponto de igualar o primeiro clube fora da zona. A proximidade, portanto, permite que o torcedor do Leão mantenha as esperanças para não ficar mais próximo da Série B.

Historicamente conhecido como uma das armas do Vitória, o Barradão encontra nesta edição da Série A um desempenho mediano, tendo perdido metade dos confrontos disputados. Em frente à torcida, o time rubro-negro tem 40% de aproveitamento, com cinco vitórias, dois empates e sete derrotas. Os resultados colocam o clube baiano entre os quatro piores mandantes da competição, superando apenas Athletico-PR (38%), Cuiabá (31%) e Atlético-GO (28%).

No ano passado, o torcedor do Leão se acostumou a ver o time não perder dentro de casa. Foi assim desde 28 de junho de 2023 até a estreia do Brasileirão na atual temporada. Durante esses nove meses, a torcida do Vitória viu a equipe sair de campo conquistando 19 vitórias e quatro empates em casa. O aproveitamento foi de 88,4%.

Sobre a vontade de recuperar o bom rendimento dentro do Barradão, o zagueiro Wagner Leonardo destacou a dificuldade em jogar a primeira divisão, mas deixou claro que é preciso dar a volta por cima e vencer os próximos confrontos.

“A gente tem que trabalhar muito nessas duas semanas abertas que a gente tem para fazer o fator casa prevalecer, com apoio do nosso torcedor. Vai ser importante vencer em casa. Temos que usar esse fator, vencer as partidas em casa e conquistar os objetivos. É muito diferente Série A e Série B. Na Série B a gente era protagonista. Na Série A, a gente está na manutenção nesse primeiro ano. A maioria dos clubes que subiram no primeiro ano tiveram essa dificuldade”, deu o recado.

Adversários

A sequência começa com o Red Bull Bragantino, adversário que superou o Vitória no primeiro turno. Na ocasião, o rubro-negro foi derrotado por 2x1 em Bragança Paulista. Naquela partida, o Leão saiu na frente com Jean Mota, mas viu o placar ser revertido pelos mandantes com Eric Ramires e Helinho.

Agora, com a torcida a favor, a expectativa é de que o Vitória consiga devolver o placar, já que os comandados de Pedro Caixinha tem a segunda pior campanha do returno, ao lado do Cuiabá. Em 10 partidas disputadas, o Braga conseguiu vencer apenas um jogo, enquanto empatou cinco e perdeu outros quatro. O rendimento resulta em um aproveitamento de 26%.

Uma semana depois, no sábado (26), será a vez do Fluminense, justamente a primeira equipe acima do Leão na tabela. Em situações semelhantes na competição, ambos brigam contra o rebaixamento em 2024 e travam um confronto direto em Salvador.

No primeiro turno, o Vitória também enfrentou dificuldades contra o Tricolor carioca, mas terminou a partida superando o adversário por 1x0 no Maracanã. Em contrapartida ao Bragantino, os cariocas possuem a sexta melhor campanha do segundo turno, com 16 pontos conquistados e um aproveitamento de 53%.

No entanto, nenhum dos dois clubes tem um bom rendimento fora de casa no Campeonato Brasileiro. Fluminense e Bragantino estão entre os cinco piores visitantes da competição, somando apenas 23% e 20% de aproveitamento, respectivamente. Vale destacar que a equipe carioca tem um jogo a menos disputado nesta condição.