SEM CONTRATAR

'Esquadrão de Aço' sofre transfer ban por dívidas com clube português

Athletic conta com Matheus Gonçalves, ex-Vitória, no elenco e está encaminhado com o atacante Thiago Galhardo

Alan Pinheiro

Publicado em 16 de janeiro de 2025 às 19:02

Athletic vive crise institucional em meio a transfer ban Crédito: FMF/Divulgação

O Athletic-MG vive um momento de instabilidade no início da temporada. O 'Esquadrão de Aço' foi punido pela FIFA com transfer ban e está impedido de inscrever novos jogadores por causa de uma dívida com o Moreirense, de Portugal, pelo meia Wallisson. Mesmo com a punição, o clube encaminhou a contratação do atacante Thiago Galhardo.

O ex-jogador do Vitória Mateus Gonçalves é um dos jogadores da dupla Ba-Vi que compõe o elenco do Athletic-MG para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro em 2025. No ano passado, o atacante foi Campeão Baiano pelo Leão, marcando dois gols na partida de ida das finais da competição.