POR POUCO

'Tivemos sorte contra o Flamengo', confessa ex-Liverpool sobre final do Mundial

A equipe carioca foi superada por 1x0, com gol marcado pelo brasileiro Roberto Firmino

O ex-atacante do Liverpool Sadio Mané revelou que o jogo contra o Flamengo, pela final do Mundial de Clubes em 2019, foi uma das partidas mais difíceis da equipe inglesa naquela temporada. Para o jogador, a sorte foi o que definiu o placar final da partida. Com gol de Roberto Firmino, o time da terra dos Beatles superou o rubro-negro carioca por 1x0. A declaração foi dita em entrevista ao portal ge.com.