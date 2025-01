IMBRÓGLIO

Filhos de Roberto Carlos podem ser despejados de casa no Rio; entenda o caso

Bárbara Thurler vive com filhos em um apartamento em Itaperuna, interior do Rio de Janeiro, e vive imbróglio na Justiça

Bárbara Thurler, mãe de dois filhos do ex-lateral esquerdo Roberto Carlos, está prestes a ser despejada com as crianças de um pequeno apartamento no interior do Rio de Janeiro. Uma ordem de despejo contra a ex-mulher do lateral da Seleção Brasileira e do Real Madrid corre na Justiça, movido pela ex-contadora do atleta e proprietária do imóvel. As informações foram divulgadas pelo portal LeoDias.