EM SÃO PAULO

Vice-prefeito é acusado de racismo contra segurança do Palmeiras: 'Macaco'

Fábio Marcondes (PL) aparece xingando funcionário de 'lixo'; vídeo



Giuliana Mancini

Estadão

Publicado em 24 de fevereiro de 2025 às 09:22

Fábio Marcondes (PL) aparece xingando o funcionário do Palmeiras de 'lixo' em Mirassol Crédito: Reprodução/TV Globo

O vice-prefeito de São José do Rio Preto (SP), Fábio Marcondes (PL), é investigado por injúria racial. Ele é suspeito de xingar um segurança do Palmeiras após o jogo contra o Mirassol, no Estádio José Maria de Campos Maia, no último domingo (23). O Verdão venceu a partida por 3x2, pelo Campeonato Paulista.>

Em um vídeo gravado pela TV Globo, Fábio aparece xingando o funcionário de "lixo" mais de dez vezes. Em seguida, quando ele está de costas para a câmera, é possível ouvir um grito de “macaco velho”. Imediatamente, dois seguranças do Palmeiras se irritam e tentam se aproximar de Marcondes, que é protegido por algumas pessoas e retirado do local. >

"Você chamou o cara de macaco, você chamou o cara de macaco. Racismo, não", diz um segurança, indignado, partindo pra cima do vice-prefeito, que recua e para com as ofensas.>

Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, surge na imagem revoltado. "Está todo mundo de testemunha que foi o vice-prefeito. Vocês vão ter que mostrar e vai ser todo mundo testemunha. Se ele chamou o cara de macaco, ele vai ser denunciado", afirma. O vice-prefeito de São José do Rio Preto, cidade vizinha a Mirassol, deixa o estádio em seguida.>

O segurança do Palmeiras registrou um boletim de ocorrência na delegacia de Mirassol. Em depoimento, ele afirmou que estava na área do estacionamento onde estavam os ônibus da equipe, quando pediu que o filho do Marcondes se retirasse do local. Neste momento, o vice-prefeito de São José do Rio Preto questionou o funcionário, que rebateu dizendo que estava cumprindo a função.>

Ainda segundo o depoimento do segurança registrado no B.O., Marcondes, irritado, começou os xingamentos. As informações são do site ge. A Polícia Civil de Mirassol irá investigar o caso. >

Em nota, a diretoria do Palmeiras informou que não tolera qualquer forma de discriminação e tomará as providências cabíveis. Já o Mirassol, sem citar nomes, afirmou repudiar "quaisquer atos de racismo ou discriminação racial". >

"A intolerância e o preconceito não têm lugar em nossa sociedade, e é inaceitável que atos dessa natureza possam ocorrer. Defendemos que denúncias sejam apuradas e, caso comprovado qualquer ato de racismo ou injúria racial, que seja punido com os rigores da lei", disse o clube, em nota.>