CARISMÁTICO

Davi Lucca canta pagode, narra gol de Neymar e conquista torcida

O filho de 13 anos de Neymar tem sido muito elogiado pela desenvoltura e educação

Marina Branco

Publicado em 21 de fevereiro de 2025 às 15:19

Davi Lucca cantando com Bruna Biancardi Crédito: Reprodução I Instagram

Na fase da vida em que a família é destaque, Neymar tem levado seus filhos e sua namorada, Bruna Biancardi a quase todos os seus jogos, chegando a entrar em campo com a pequena Mavie. Na arquibancada, os familiares da estrela do Santos também chamam a atenção, e na grande maioria das vezes, positivamente. >

É o caso de Davi Lucca, filho mais velho do jogador que vem sendo muito elogiado pelo carisma e educação. Desde puxar o pai para dar atenção a crianças menores a cantar com a madrasta, o menino de 13 anos tem chamado a atenção do público. >

Filho de Neymar com Carol Dantas, com quem o jogador mantém uma relação de muita amizade, Davi apareceu em uma entrevista nos bastidores do Santos, e decidiu cantar na ocasião. Pegando o microfone da jornalista Nat Guareschi, ele entoou um pagode junto à madrasta, Bruna Biancardi, esbanjando bom humor.>

Outro momento de destaque foi quando, na mesma entrevista no camarote da Vila Belmiro, o menino narrou um gol do pai com muito carisma.>