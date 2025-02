RELEVÂNCIA

'Não dá pra comparar com o Neymar, mas mexeu com o Brasil', comenta jogador sobre sua ida ao Santa Cruz

Thiago Galhardo afirmou que os novos colegas de equipe são seus fãs e estão desacreditados com a presença do ídolo no time

Marina Branco

Publicado em 20 de fevereiro de 2025 às 17:42

Anúncio de Galhardo no Santa Cruz Crédito: Divulgação I Santa Cruz

Poucas contratações movimentaram tanto o cenário do futebol brasileiro quanto a volta de Neymar para o Santos no início deste ano. No entanto, para o novo reforço do Santa Cruz, Thiago Galhardo, sua saída do Inter foi extremamente impactante. >

Anunciado pelo Santa Cruz de Recife nesta quinta-feira (20), o jogador de 35 anos comentou sobre a importância de sua chegada em uma entrevista na TV Coral, oficial do clube. Em sua fala, o ex-Inter comparou sua chegada ao retorno de Neymar.>

Galhardo afirmou ainda que alguns ex-colegas de time, especialmente do Fortaleza, o procuraram para entender o motivo da transferência, e perguntar o que estava acontecendo no Santa Cruz. Para ele, sua ida influenciou outros atletas a fecharem com o clube.>

"Óbvio que não dá para comparar com Neymar, é outro mundo, mas a minha vinda para o Santa Cruz mexeu com o Brasil. Largar o Fortaleza e vir para o Santa Cruz, ninguém esperava. Apesar de estar na Série D, o Santa Cruz é muito grande, está passando por uma reestruturação e eu faço parte disso", comentou. >

"Posso garantir que alguns amigos, de nome, campeões de Libertadores e Sul-Americana, ligaram para o meu empresário querendo entender o que está acontecendo aqui para poder também vir para o projeto", completou.>

Thiago apontou ainda que sua atuação ajudou o Santa Cruz mesmo quando ele não estava no clube, pelo bom desempenho no Inter que teria ajudado jogadores do novo clube no Cartola FC. Na entrevista, ele afirmou que os colegas de equipe são seus fãs, desacreditados com a presença do ídolo no time.>