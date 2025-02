VIDEOGAME NA VIDA REAL

Conheça o torneio fundado por Piqué que tem Neymar, Vini Jr e Ludmilla como presidentes

A King's League une Fut7 a regras criativas para tornar a competição que tem o Brasil como campeão mundial um grande videogame da vida real

Marina Branco

Publicado em 20 de fevereiro de 2025 às 15:45

Neymar e o amigo Cris Guedes, presidentes da FURIA na Kings League Crédito: FURIA/Divulgação

O que Vini Jr, Ludmilla, Neymar, Kaká e Piqué têm em comum? A resposta, que pode surpreender a muitos, está em um torneio idealizado pelo ex-zagueiro do Barcelona que hoje tem os jogadores e a cantora brasileiros como presidentes: a King's League.>

Um dos maiores torneios de futebol alternativo que existem, o campeonato inclui clubes presididos por famosos e chegará ao Brasil muito em breve. Em geral, conta com partidas de Fut7, o futebol de sete jogadores também conhecido como society, em um campo reduzido de grama sintética.>

A grande diferença para o Fut7 comum está nas regras especiais, que servem para fazer com que o jogo pareça um jogo de videogame na vida real. Como? Com cartas especiais que ditam alguns rumos na partida.>

Logo de início, um sorteio determina quantos jogadores entrarão em quadra no início do jogo, e outro escolhe qual “carta especial” será acessível para cada time. A cada minuto que passa com bola rolando, um jogador novo entra em cada time, até que ambos tenham sete em quadra. >

As cartas, por sua vez, dão direito a "poderes" no jogo. Um exemplo é a de “pênalti do presidente”, que quando usada, pode liberar um integrante da equipe para “descer da tribuna” e bater a penalidade.>

Além das cartas, chamam atenção os presidentes dos dez times, em geral influencers, streamers, celebridades, artistas e ex-jogadores. No Brasil, Neymar, Vini Jr e Ludmilla presidem equipes, e Kaká é o presidente do torneio.>

O Brasil, inclusive, é Campeão da Copa das Nações da King’s League, vencendo a final no mês passado com a equipe dos streamers Gaules, Allan, “O Estagiário”, e Cris Guedes, “parça” de Neymar. A partida foi vencida por 6 a 2 em cima do time da Colômbia.>

A estrela do time brasileiro foi Kelvin Oliveira, melhor jogador do mundo de Fut7 e também melhor da King's League. Na edição brasileira, ele jogará na equipe G3X FC, também do streamer Gaules.>