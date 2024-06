BRASILEIROS NA SEMIFINAL

Kings World Cup: entenda torneio de Fut 7 com regras diferentes e presença de ex-atletas

Os últimos jogos da competição vão acontecer neste sábado (8), na cidade de Monterrey

Da Redação

Publicado em 7 de junho de 2024 às 19:25

Kelvin Oliveira em partida contra a Fúria Crédito: Divulgação/Kings League

Presidente de time cobrando pênalti, dado decidindo quantos jogadores ficam em campo e gol valendo em dobro nos minutos finais. Apesar de inusitado, essas são algumas das regras presentes na Kings World Cup, campeonato de futebol sete que reúne ex-atletas e personalidades conhecidas na internet.

Destaque nas últimas semanas pela repercussão nas redes sociais, a competição vai premiar o vencedor do torneio neste sábado (8), a partir das 23h, quando quatro equipes vão disputar semifinal e final. O vencedor será premiado com US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,2 milhões). Os jogos serão realizados no Estadio BBVA, em Monterrey, no México. Entre os times restantes, o Brasil também se encontra representado.

A G3X, equipe brasileira do streamer Gaulês, chegou à semifinal após derrotar a Fúria - outro representante do Brasil - por 5x3 nas quartas de final. Enquanto o time vencedor tem em seu elenco dois ex-jogadores de seleção brasileira de futebol sete, Andreas Vaz e Kelvin Oliveira, a Fúria tinha o craque Falcão, destaque do futsal brasileiro, em seu elenco.

ISSO É G3X VIRAMOS, VAMO PORRA, É NOSSO E NINGUEM TIRA pic.twitter.com/qJygF4hRCa — g3x FC (@g3xFC) June 4, 2024

O que é a competição?

Em 2023, o ex-jogador Gerard Piqué e o streamer espanhol Ibai Llanos se juntaram para dar início à Kings League, um torneio com times espanhóis com o objetivo de unir o futebol ao mundo do entretenimento. “Uma das razões pelas quais criei a Kings League foi porque vi os meus filhos a assistirem a um jogo de futebol e, depois de dez minutos, estavam ambos no celular e no tablet assistindo outras coisas ao mesmo tempo”, declarou o ex-zagueiro do Barcelona.

Além da Espanha, a Kings League se expandiu para a Itália e Américas. Com o anúncio sendo realizado pelo próprio jogador, o Brasil tem previsão para ganhar a sua própria liga no próximo ano, junto de outros países como França e Inglaterra.

O torneio atual, porém, segue uma outra lógica. Ao contrário de uma liga de pontos corridos, a Kings World Cup é um mundial com 32 equipes, sendo 10 da Espanha, 10 das Américas e 12 convidados de países diferentes. Após a definição dos participantes, o formato suíço (todos contra todos) foi usado como método de disputa. Cada equipe disputou três partidas, sendo que duas vitórias classificaram 16 times para o mata-mata, onde se enfrentaram até às semifinais e, consequentemente, até a grande decisão.

Uma característica única da competição é a presença de ex-atletas. Além de Falcão, jogadores como Eden Hazard, Radja Nainggolan, Samir Nasri, Marlos, Juanfran, Francesco Totti, Rio Ferdinand, Chicharito Hernández e Kun Agüero marcaram presença na Kings World Cup.

Foi uma honra ter você nos campos da Kings World Cup, Rei! ???#KingsWorldCup pic.twitter.com/jGX29JAr8m — Kings League Brasil (@Kings_LeagueBR) June 7, 2024

Como funcionam os jogos?

Cada partida tem duração de 40 minutos, divididos em dois tempos de 20 minutos cada, fora os acréscimos. Os jogadores esperam pelo início do jogo em cima da linha do gol, enquanto a bola fica presa em uma "jaula" cinco metros acima do círculo central do campo. Ao sinal verde, a jaula abre, a bola cai e os jogadores correm para dar início ao jogo.

Antes da partida começar, cada representante escolhe uma “carta secreta” para ser utilizada pela equipe durante o jogo. Cada carta gera uma alteração nas regras, como gols valendo o dobro por um tempo determinado, suspender um adversário por quatro minutos ou até ganhar um pênalti.

Já nos minutos iniciais, as regras mostram o interesse do torneio no entretenimento. A partida começa com um jogador de linha e um goleiro para cada equipe. A cada minuto, um jogador de cada lado entra em campo, até chegar ao total de sete contra sete. Os gols marcados entre os minutos 38 e 40 valem o dobro, desde que o placar não esteja empatado.

Caso o jogo esteja empatado nos dois minutos finais, ganha a primeira equipe a marcar. Se o empate se mantiver até ao fim, o jogo será decidido através de shootouts, onde um jogador sai com a bola no meio de campo em direção ao goleiro adversário e tenta marcar o gol.

Outra regra, aplicada somente no minuto 18, é o “dado de competição”. Na ocasião, o jogo é parado e um representante da competição precisa jogar o dado, que irá indicar o número de jogadores por equipe que continuarão em campo. Por exemplo, se o dado cair no número um, os times precisam tirar jogadores até cumprir a condição. No lugar do número seis há o logo da competição, que indica uma disputa de um contra um entre os dois goleiros.

Os jogadores que receberem cartões amarelos serão afastados do jogo durante dois minutos. Em caso de cartão vermelho, o atleta deve abandonar o jogo e, após cinco minutos, poderá entrar outro jogador no seu lugar. Para quem já se imaginou tomando o lugar de um jogador no campo, o "pênalti do presidente", é um outro modificador que pode ser acionado para que o responsável pelo clube faça uma cobrança durante o jogo.