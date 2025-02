NOVA FUNÇÃO

Neymar assume como presidente da FURIA e pode cobrar pênalti na Kings League

Camisa 10 do Santos ajudará no draft do time para o torneio, que começa em março

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de fevereiro de 2025 às 13:24

Neymar e o amigo Cris Guedes, presidentes da FURIA na Kings League Crédito: FURIA/Divulgação

Além de atuar pelo Santos e Seleção Brasileira, Neymar agora terá uma nova missão. O atacante foi anunciado, nesta quarta-feira (19), como presidente da FURIA na Kings League, competição de futebol society criada pelo ex-jogador espanhol Gerard Piqué. >

O torneio, que vem ganhando força mundial, tem regras peculiares, com o objetivo de gerar maior entretenimento ao público. Uma delas permite que o presidente da equipe cobre pênalti durante as partidas - o que, agora, pode acontecer com Neymar.>

“Todo mundo que me acompanha sabe o carinho e a identificação que eu tenho pela FURIA desde o dia zero, sabe como eu tento estar presente de alguma forma. Para mim é uma alegria enorme poder agora participar de maneira mais ativa, mesmo que nos bastidores”, disse o atacante.>

O flerte com a competição já é antigo, mas o contrato do camisa 10 com o Al-Hilal não permitia maior envolvimento com a modalidade. Agora, o problema foi resolvido. A FURIA assegurou que há um acordo alinhado com o Santos e com a equipe de Neymar para que as participações do jogador na Kings League não afetem seu desempenho no Peixe. Ele só estará presente nas partidas da competição em momentos de folga.>

Neymar dividirá a presidência com Cris Guedes, sócio-fundador da FURIA. O craque atuará como embaixador da equipe e participará da montagem do elenco no draft da Kings League Brasil, que acontece no dia 24 de fevereiro, em São Paulo. O torneio será disputado entre março e abril.>

"O Ney foi muito entusiasta da FURIA desde o primeiro dia. Quando surgiu a oportunidade do Mundial de Clubes, o Piqué o chamou para ser presidente de um time da Kings League no Mundial, mas ele não pôde por questões contratuais junto com o Al-Hilal. E aí ele indicou uma equipe (FURIA) da qual ele foi o torcedor de honra", afirmou Cris Guedes.>

"Com o Ney voltando para o Brasil, a gente começou a 'namorar'. Falei: 'pô, Ney, a gente já está envolvido, você indicou a gente, nada melhor que você ser o presidente junto comigo'", completou.>