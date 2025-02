PRÓ-NATURAL

Encabeçados por Neymar, jogadores protestam contra gramados sintéticos no Brasil

Além de Neymar, nomes como Lucas Moura e Gabigol participaram do movimento para pressionar as entidades

Alan Pinheiro

Publicado em 18 de fevereiro de 2025 às 18:45

Jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro se manifestaram em suas redes sociais nesta terça-feira (18) para protestar contra o uso do gramado sintético nos estádios brasileiros. Nomes como Neymar, Lucas Moura e Gabigol participaram do movimento para pressionar as entidades a tomarem alguma medida.>

O atacante do Santos jogaria no estádio do Palmeiras, mas o clube recuou em acordo para evitar o desgaste do craque com gramado sintético, visto que ele se recuperou recentemente de uma lesão grave. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo.>

A publicação dos jogadores foi somada a uma imagem comparado um campo tradicional com outro sintético, acompanhada da frase "futebol é natural, não sintético" e a hashtag #NãoAoGramadoSintético reforça o mote da campanha.>

Preocupante ver o rumo que o futebol brasileiro está tomando. É um absurdo a gente ter que discutir gramado sintético em nossos campos.



Objetivamente, com tamanho e representatividade que tem o nosso futebol, isso não deveria nem ser uma opção. A solução para um gramado ruim é… pic.twitter.com/kD9NIphNON — Lucas Moura (@LucasMoura7) February 18, 2025

Palmeiras e Botafogo, que possuem grama sintética em seus estádios, se manifestaram após o movimento iniciado pelos jogadores. O Atlético-PR e o Atlético-MG também emitiram posições sobre o episódio. "Não há qualquer comprovação científica de que o risco de lesão em campos artificiais seja maior do que em campos naturais. Pelo contrário: recente estudo publicado pela revista “The Lancet Discovery Science” aponta que a incidência de contusões em jogos de futebol disputados em gramados artificiais é inferior à de lesões em campos naturais", escreveu o clube paulista.>

Veja o comunicado dos jogadores:

"Preocupante ver o rumo que o futebol brasileiro está tomando. É um absurdo a gente ter que discutir gramado sintético em nossos campos.>

Objetivamente, com tamanho e representatividade que tem o nosso futebol, isso não deveria nem ser uma opção. A solução para um gramado ruim é fazer um gramado bom, simples assim.>

Nas ligas mais respeitadas do mundo os jogadores são ouvidos e investimentos são feitos para assegurar a qualidade do gramado nos estádios. Trata-se de oferecer qualidade para quem joga e assiste.>

Se o Brasil deseja definitivamente estar inserido como protagonista no mercado do futebol mundial, a primeira medida deveria ser exigir qualidade do piso que os atletas jogam e treinam.>

FUTEBOL PROFISSIONAL NÃO SE JOGA EM GRAMADO SINTÉTICO!">

Veja o comunicado do Palmeiras:

Diante da publicação realizada conjuntamente por alguns jogadores contra a utilização de gramados artificiais no futebol brasileiro, a Sociedade Esportiva Palmeiras esclarece que:>

O campo sintético do Allianz Parque é certificado pela Fifa, que realiza inspeções anuais desde a sua implementação, em 2020, a fim de aferir que o piso siga os mesmos parâmetros de um campo de grama natural em perfeito estado;>

Não há qualquer comprovação científica de que o risco de lesão em campos artificiais seja maior do que em campos naturais. Pelo contrário: recente estudo publicado pela revista “The Lancet Discovery Science” aponta que a incidência de contusões em jogos de futebol disputados em gramados artificiais é inferior à de lesões em campos naturais;>

Diferentes levantamentos realizados por veículos de imprensa mostram que o Palmeiras, ao longo dos últimos cinco anos, é o clube da Série A do Campeonato Brasileiro com menor número de lesões;>

O clube respeita a opinião dos atletas que manifestaram preferência por campos de grama natural e considera urgente o debate sobre a qualidade dos gramados do futebol brasileiro; este problema, contudo, não será solucionado com críticas rasas e sem base científica".>

Veja o comunicado do Atlético-MG:

"Referente às publicações realizadas por alguns atletas a respeito da utilização de gramados artificiais no Brasil, o Atlético informa que:>

O Clube respeita a opinião desses atletas, porém ressalta que não há estudos científicos que comprovem aumento do risco de lesões em gramados artificiais.>

O gramado sintético que está sendo implementado na Arena MRV é o Quality Pro Stadium, que possui autenticação da FIFA Quality Pro, a mais alta certificação mundial para gramados sintéticos de futebol.>