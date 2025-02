"TÁ COM A GENTE"

Bahia anuncia a contratação de segurança demitido por cantar com torcida no Barradão

Joelton receberá um ano de renda compatível com a sua função, ganhará curso de formação de segurança privada, além de assistir ao confronto contra o The Strongest

Alan Pinheiro

Publicado em 18 de fevereiro de 2025 às 16:39

Segurança demitido por cantar com a torcida do Bahia assistirá partida da Libertadores Crédito: Divulgação/EC Bahia

O Bahia anunciou a contratação de um novo reforço, mas desta vez fora de campo. O segurança Joelton, demitido por cantar com a torcida do Esquadrão na partida contra o Barcelona de Ilhéus, realizada no Barradão, vai passar a trabalhar nos jogos da equipe. A novidade foi anunciada pelo clube nesta terça-feira (18), através das redes sociais.>

O Bahia também anunciou que Joelton receberá um ano de renda compatível com a sua função, ganhará curso de formação de segurança privada, além de ganhar uma camisa oficial tricolor. O segurança também foi convidado para assistir ao jogo contra o The Strongest, pela partida de volta da Libertadores, no camarote de um dos patrocinadores do Bahia na Fonte Nova.>

O que aconteceu

O vídeo de Joelton cantando junto à torcida do Bahia no Barradão viralizou nas redes sociais e o segurança usou as redes sociais nesta terça-feira (18) para revelar que foi demitido da empresa prestadora de serviço. O episódio que terminou com a demissão de Joelton aconteceu no último sábado (15).

>

"Eu não trabalho mais lá. A empresa optou pela minha integridade física e uma punição em relação a isso" Joelton Novo segurança do Bahia

“Estou tentando entender e sem poder mensurar a proporção que esse vídeo tomou. Só o que eu posso falar é que o amor transcende a barreira do impossível. Eu não podia, mas o amor naquele momento falou mais alto e eu fui lá e fiz", disse.>