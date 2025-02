DRAMA FAMILIAR

Atacante cita pais como motivo para saída de time: ‘Me abandonaram e agora pedem dinheiro’

Ex-atacante do Arsenal, Lucas Pérez revelou drama familiar como principal motivo para deixar a Espanha

Alan Pinheiro

Publicado em 25 de fevereiro de 2025 às 17:22

Ex-atacante do Arsenal, Lucas Pérez vive drama familiar que motivou ida para a Holanda Crédito: Divulgação/PSV

Muitos fatores podem influenciar a decisão de um jogador de sair do seu clube. Para o ex-atacante do Arsenal Lucas Pérez, de 36 anos, a saída do Deportivo para o PSV, da Holanda, foi motivada por conflitos com os seus pais. O drama familiar foi revelado pelo jogador espanhol em entrevista ao programa de rádio "El Partidazo de Cope". As informações foram divulgadas pelo jornal português "A Bola".>

"Meus pais me abandonaram com dois anos e agora me pedem dinheiro. Fui criado pelos meus avós, pais do meu pai. Com dois anos, meus pais me deixaram em um orfanato porque não podiam ou não queriam cuidar de mim. Nesta temporada, recebi uma denúncia do meu pai em que ele exige uma pensão para o resto da vida. A partir daí, vários meses se passaram até que deixei o Deportivo com muito estresse porque tive de reviver momentos muito difíceis da minha vida", afirmou o atacante.>

Lucas Pérez se profissionalizou pelo Rayo Vallecano, da Espanha. Ele atuou no futebol ucraniano e grego antes da primeira passagem pelo Deportivo - clube de coração do espanhol. Na temporada 2016/2017, o atacante espanhol foi contratado pelo Arsenal, da Inglaterra. Neste momento, foi procurado pela mãe.>

"Quando acertei com o Arsenal, minha mãe me mandou um burofax (serviço postal com aviso de recebimento) exigindo dinheiro, mas ela não pode reivindicar porque não está na guarda conjunta. Meus avós pediram a custódia e depois minha avó permitiu que meu pai participasse. Tive sorte de ter meus avós, mas eles não puderam durar tanto quanto deveriam", acrescentou.>