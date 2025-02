FINAL FELIZ

Um ano após ser mantido em cativeiro, Marcelinho Carioca se casa com modelo

O casamento aconteceu na Fazenda Dona Inês, em Itatiba, no interior de São Paulo

"No dia mais especial da minha vida, fui surpreendido de uma forma que me tirou o chão e me quebrou por inteiro. Esse quadro, com a imagem do meu saudoso pai e da minha mãe, foi mais do que um presente… Foi um lembrete do amor infinito e da honra que sempre terei por eles. Minha esposa Ariane e o meu irmão Marcinho, vocês não têm ideia do que isso significou para mim", falou Marcelinho Carioca.>